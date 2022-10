The Boys, Darick Robertson: 'I Sette non sono la parodia della Justice League'

The Boys sta per tornare con la stagione 4 e in attesa di rivedere all'opera i nostri spavaldi ragazzi e i potente Supe, il creatore Darick Robertson ha voluto precisare che gli eroi apparsi nello show non sono una diretta parodia della Justice League.

Naturalmente con alcuni dei Sette apparentemente modellati su personaggi come Superman e Wonder Woman, appare difficile per i telespettatori vedere questo gruppo di eroi come qualcosa di diverso dai doppelgänger dei grandi nomi del DCEU.

In un'intervista con RetroFuturista, nonostante le loro somiglianze con la Justice League, Darick Robertson ha chiarito che i Supe di The Boys non sono stati ispirati su nessun eroe in particolare. Sia lui che Ennis miravano solo a "prendere in giro gli archetipi più che singoli personaggi specifici". L'artista prosegue elencando tutti i classici elementi tratti dal mondo supereroistico che hanno arricchito la schiera dei Sette: "Abbiamo un velocista, un ragazzo subacqueo, un leader bianco a tema patriottico".

Nonostante queste dichiarazioni, impossibile per i fan dell'acclamatissima serie Amazon non immaginare i Sette come membri della Justice League. Lo dimostrano non solo le numerosissime fan art diffuse sul web ma anche i continui paragoni con altri eroi a cui Homelander, Queen Maeve e gli altri sono costantemente soggetti.