The Boys, Debbie Harry sbalordita dalla cover di Soldier Boy di 'Rapture' nell'episodio 4

The Boys è finalmente tornato con la sua terza stagione. Amazon Prime ha fino ad ora rilasciato i primi quattro episodi dello show sulla proprio piattaforma di streaming, che hanno presentato al mondo un nuovo personaggio, Soldier Boy, basato su Captain American ed interpretato dalla star di Supernatural Jensen Ackles.

Durante la serie siamo stati investiti da una raffica di cortometraggi in cui Ackles recitava negli anni '80. L'ultimo episodio rilasciato, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Boys 3x04, vede l'attore cantare 'Rapture', una delle canzoni di maggior successo della band Blondie.

Ed è proprio la front woman della band, Debbie Harry, ad aver reagito con un diretto "Holy sh*t!! Epic @TheBoysTV" al post condiviso proprio dall'account ufficiale di The Boys, che potete trovare a fine notizia e che recita "Ho trovato questo sui nostri videoregistratori... Solid Gold, con l'ospite speciale #SoldierBoy. Trova altre cose buone come questa su Prime Video X-ray".

La nuova serie ha introdotto Soldier Boy, interpretato dal frequente collaboratore di Erik Kripke, Jensen Ackles. Kripke ha già lavorato con l'attore in Supernatural dalla prima alla quinta stagione e ora ha portato l'attore nell'amato show di successo di Prime Video. In attesa dei nuovi episodi, vi ricordiamo che The Boys è stato ufficialmente rinnovato per una quarta stagione.