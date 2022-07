The Boys, il deepfake che fonde Patriota al Superman di Cavill: inquietante ma perfetto

È risaputo ormai che il terribile e sociopatico personaggio di Homelander (Antony Starr) in The Boys nasce come satira di Superman. Ma cosa succederebbe se proprio il Superman di Henry Cavill si fondesse alla sua stessa parodia? Sarebbe inquietantissimo: un perfetto video in deepfake lo dimostra.

La terza stagione della serie tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson è al fine arrivata con tutto il suo gigantesco carico di sviluppi – qui per riassunto e spiegazione completa del finale di The Boys 3 – e di barbarie irripetibili – qui per scoprire follie e promiscuità del set di Herogasm, eletto uno degli episodi più espliciti del piccolo schermo mainstream. Ma come nelle precedenti stagioni, la terza stagione di Eric Kripke ci ha anche riportano un nuovo carico di schizofrenia, violenza e delirio di onnipotenza da parte del peggiore dei super, l’Homelander di Antony Starr.

Il personaggio di Patriota nasce nei fumetti di Ennis e Robertson come chiara satira, pungente e cattiva, del classico Superman di casa DC Comics. Che fu poi uno dei molti motivi per cui la serie a fumetti, inizialmente prodotta proprio dalla DC, dovette abbandonarla e darsi all’editoria indipendente per la troppa violenza e la troppa satira contro i più amati eroi dei fumetti. Per un brevissimo periodo, dunque, Superman e Homelander sono vissuti sotto lo stesso tetto.

Ma cosa accadrebbe se, grazie alle tecnologie odierne, i due diventassero una cosa sola. Se, cioè, grazie alla ben nota tecnica del deepfake, il volto del Superman di Henry Cavill fosse sovrapposto al corpo dell’Homelander di Antony Starr? Il risultato sarebbe al contempo spaventoso e perfetto. Forse spaventoso, proprio perché terribilmente azzeccato. L’unica cosa che potete fare è godervi questo assurdo video che trovate in calce all’articolo. E dirci cosa ne pensate, come sempre, nella box commenti!