The Boys, quale sarà il destino di Black Noir? Ce lo svela Nate Mitchell

Black Noir è sicuramente il personaggio più misterioso di The Boys, e anche se non si sa quasi nulla dei suoi superpoteri, in molti suppongono che sia addirittura il supereroe più forte al servizio della Vought.

Il suo arco narrativo all'interno della serie Amazon si chiude in maniera piuttosto brusca a causa di Queen Maeve. Infatti nel bel mezzo di una lotta con Starlight, Black Noir viene costretto dalla Wonder Woman dei Sette a mangiare forzatamente uno snack alle mandorle, frutto a cui pare il Super sia pesantemente allergico. Ciò lo getta in un profondissimo coma che fa presagire la sua morte.

Nate Mitchell, interprete di questo personaggio così controverso ha rivelato che la sua situazione appare certamente critica ma che, l'ultima parola non è stata ancora detta:

"Black Noir è abbastanza vicino alla morte. L'anafilassi e lo shock anafilattico sono stati molto gravi e nonostante avesse il suo autoiniettore di epinefrina, la situazione appare particolarmente critica. In qualche modo però sono riusciti a stabilizzarlo. Tornerà sicuramente nella terza stagione ma, nulla sarà come prima".

Black Noir dunque è ancora vivo anche se è in condizioni difficili. Tornerà certamente nella terza stagione dello show, ma come suggerisce Nate Mitchell sarà cambiato per sempre da questa esperienza pre-morte. Intanto se siete curiosi di scoprire qualcosa in più sull'ultimo episodio, date un'occhiata alla nostra recensione sul finale di stagione di The Boys.