The Boys, nuovi dettagli sulla serie spin-off: confermata l'ambientazione al college

Mentre tutti eravamo concentrati sull'ufficialità della data di uscita di The Boys 3, Amazon Prime Video ha anche rivelato alcune nuove informazioni sull’attesa serie spin-off del loro universo in espansione dedicata ai giovani Supe.

Quel che è certo è che lo spin-off sarà ambientato in un college incentrato sui giovani Supe emergenti che affronteranno un programma controllato da Vought per sviluppare i loro poteri. Insieme alla data di uscita della terza stagione di The Boys è arrivato anche l’annuncio fatto nel loro programma nell'universo "Seven on 7" che fornisce un'importante anticipazione per la nuova serie spinoff, confermando il nome dell'Università e potenzialmente un personaggio che apparirà nello show.



"È quasi di nuovo quel periodo dell'anno, gente", dice Cameron Coleman nel video che trovate qui sopra. "È l'annuale Hero Draft di Vought. In pochi mesi, i migliori e più brillanti giovani eroi della Godolkin University vedranno i loro sogni diventare realtà o crollare, poiché tutto ciò per cui si sono allenati negli ultimi quattro anni è in gioco per questi eroi, poiché i contratti redditizi per difendere le più grandi città d'America sono tutti in palio. Quali stelle nascenti andranno a Miami, Cleveland e Los Angeles? E mentre la competizione di quest'anno sarà sicuramente intensa, la gente non può smettere di parlare del Golden Boy junior della Godolkin University, già visto come la prima scelta per il prossimo anno. Il futuro dell'America non è mai stato così luminoso, e io per primo non posso aspetta di vedere cosa c'è in serbo per questa nuova generazione di eroi".



La serie prenderà spunto dall'arco narrativo dei fumetti ispirato agli X-Men della Marvel in cui John Godolkin è una caricatura di Charlez Xavier con il suo gruppo chiamato, The G-Men. Un secondo spin-off intitolato Diabolical è in lavorazione, la terza stagione di The Boys debutterà il 3 giugno.