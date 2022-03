The Boys: Diabolical, Aisha Tyler: 'Nel mio episodio metto i super davanti a cose banali'

Finalmente lo spin-off di The Boys, Diabolical, è arrivato, e ha portato sui nostri schermi le storie mai raccontate della Vaught. L'attrice Aisha Tyler, anche fan dello show, ha scritto e dato la voce a un episodio, e ha raccontato a The Wrap com'è andata la sua esperienza.

"È stata un'opportunità per creare qualcosa da zero. Loro erano tipo, 'senti, puoi letteralmente scrivere qualsiasi tipo di storia tu voglia'." Una prospettiva interessante, che ha però costretto l'attrice in primis a studiare tutti i personaggi con i produttori, e capire cosa ci sia in serbo per loro in The Boys 3, in uscita il 3 Giugno. "C'erano tanti [personaggi] tra cui poter scegliere, perché la sezione dell'universo maschile è molto popolata da supereroi, antieroi e supercriminali. Quindi, ho presentato loro [ai produttori] tantissime idee, e loro hanno risposto a una e poi l'abbiamo sviluppata insieme".

L'idea in questione è quella di esplorare il deterioramento del matrimonio di Nubian e Nubian. La lente attraverso la quale la storia viene raccontata è quella della loro figlia Maya, che intraprende una missione simile a una "trappola per genitori" per riunire i suoi. Questa scelta sta alla base della volontà di Tyler di mostrare i supereroi alle prese con le cose della vita normale.

L'attrice ha poi rivelato che, pur non trattandosi di una storia autobiografica, c'è tanto di lei in Maya. In particolare un aspetto molto specifico che riguarda il modo in cui i figli vedono i propri genitori fino a una certa età. "Sai c'è quel momento in cui i tuoi genitori - che credo tutti noi consideriamo supereroi - diventano normali ai tuoi occhi, normali esseri umani ... quella è stata davvero l'origine [dell'idea]".