The Boys: Diabolical, un episodio vedrà finalmente Simon Pegg nei panni di Hughie

Quando Garth Ennis e Darick Robertson cominciarono a lavorare agli albi a fumetti di The Boys nei primi anni Duemila, il personaggio principale di Hugh Campbell fu modellato sul volto dell'attore Simon Pegg, che in quegli anni era reduce dalla serie Spaced e dal film La notte dei morti dementi di Edgar Wright. Adesso Pegg sarà finalmente Hughie.

Come noto, gli autori di The Boys avrebbero fortemente voluto Simon Pegg nei panni di Hugh Campbell, ma i continui rinvii della produzione circa l'adattamento di The Boys hanno impedito sempre questo "sogno" di Ennis e Robertson. Trascorsi ormai gli anni, Pegg diventò troppo vecchio per la parte e questa andò quindi a Jack Quaid con Pegg ingaggiato comunque nel ruolo del padre del protagonista. Adesso che Prime Video si prepara all'uscita della serie d'animazione The Boys: Diabolical sappiamo che nel cast di doppiatori di sarà proprio Simon Pegg e che finalmente in un episodio questi interpreterà Hughie.

Ad annunciarlo è stato il produttore esecutivo dello show Erik Kripke, a margine della diffusione del nuovo trailer ufficiale di The Boys: Diabolical: "Emozionatissimo nel rivelare che una delle storie sarà ambientata interamente nell'universo dei fumetti di The Boys, un episodio scritto da Garth Ennis in persona. Con un Butcher senza barba e Jack da Jupiter, Terror e Simon Pegg nei panni di Hughie, finalmente!".

La serie sarà composta in tutto da 8 episodi, dalla durata di 12-14 minuti, ognuno dei quali presenta un proprio art style unico. Verranno proposti diversi generi ed interpretazioni: si spazia da un omaggio al fumetto originale creato da Garth Ennis e Darick Robertson, su cui si basa la serie TV, a uno stile anime, alle ispirazioni ai classici dell'animazione francese e statunitense, fino ad arrivare all'estetica di Justin Roiland, creatore di Rick and Morty, coinvolto nel progetto.

Su queste pagine anche un teaser di The Boys 3, che esordirà su Prime Video questa estate.