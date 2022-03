The Boys: Diabolical ha il punteggio perfetto su Rotten Tomatoes, guardate!

In attesa del suo arrivo in streaming su Prime Video, previsto per il prossimo 4 marzo, The Boys: Diabolical sta conquistando la critica americana e nelle ultime ore è partito col botto sul celebre aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes. Ovviamente, stiamo parlando dell'atteso spin-off animato dell'irriverente serie Amazon di Erick Kripke.

Con un totale di 13 recensioni presenti sul portale, The Boys: Diabolical esordisce con il punteggio perfetto del 100% di recensioni positive sul portale e viene immediatamente dichiarato un prodotto "Certified Fresh".

La serie sarà composta in tutto da 8 episodi, dalla durata di 12-14 minuti, ognuno dei quali presenta un proprio art style unico. Verranno proposti diversi generi ed interpretazioni: si spazia da un omaggio al fumetto originale creato da Garth Ennis e Darick Robertson, su cui si basa la serie TV, a uno stile anime, alle ispirazioni ai classici dell'animazione francese e statunitense, fino ad arrivare all'estetica di Justin Roiland, creatore di Rick and Morty, coinvolto nel progetto.

Inoltre, The Boys: Diabolical vanta un eccezionale cast di doppiatori, di cui segnaliamo Seth Rogen, Kevin Smith, Simon Pegg, Giancarlo Esposito, Michael Cera, tra i vari nomi di spessore. Come produttori esecutivi, invece, ritroviamo lo stesso team dietro The Boys, composto dalle figure chiave Eric Kripke, Seth Rogen ed Evan Goldberg. Alla produzione si rinnova anche la collaborazione tra Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios.

Infine, vi invitiamo a condividere nei commenti le vostre aspettative per la serie e vi ricordiamo che The Boys: Diabolical debutterà su Amazon Prime Video il prossimo 4 marzo. La serie farà da antipasto all'atteso ritorno dello show in live-action sulla piattaforma previsto per l'estate; nel frattempo vi rimandiamo al trailer di The Boys 3.