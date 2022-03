The Boys: Diabolical, lo showrunner rivela: 'Il finale è canonico'

La serie animata The Boys: Diabolical che espande l'universo dello show di Amazon Prime Video ispirato al fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, ha permesso allo showrunner Eric Kripke di lavorare su nuovi personaggi con maggior libertà. Nonostante questo, Kripke garantisce: il finale dello spin-off animato è canonico.

Durante un'intervista con Variety, lo showrunner avrebbe parlato proprio dell'episodio conclusivo di The Boys: Diabolical, la serie animata in 8 episodi che ha esordito il 4 marzo in streaming su Prime Video. L'ottavo episodio "One Plus One Equals Two", scritto da Simon Racioppa, si focalizza su Homelander (interpretato da Antony Starr nella serie live-action), sul suo ingresso nei Sette e, in particolare, sul suo rapporto con Black Noir.

Poco prima del debutto della serie animata, Eric Kripke aveva dichiarato che solo alcuni episodi avrebbero fatto davvero parte dell'universo di The Boys, affermando che ci sarebbe stata della follia in The Boys: Diabolical.

"Il finale è canonico" ha confermato Kripke. "Penso che abbiano fatto un ottimo lavoro. Non c'era nessun piano specifico che ci assicurasse che sarebbe stato canonico. Ma hanno fatto così un ottimo lavoro nella scrittura e nella regia, che guardandolo ho pensato: 'Questo è chiaramente ciò che è successo'".

"C'è una certa parte di configurazione dello scenario che ci fa capire davvero il rapporto tra Homelander e Black Noir e ci dà una comprensione più profonda in vista della stagione 3 di The Boys" ha proseguito lo showrunner, mentre l'autore dell'episodio Racioppa ha definito la puntata come "la più connessa alla serie madre".

E proprio a proposito della prossima season dello show live-action, di recente Kripke ha dato qualche anticipazione su quando arriverà il trailer di The Boys 3, la nuova stagione che dal 3 giugno sarà disponibile in streaming su Prime Video.