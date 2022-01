The Boys: Diabolical, il teaser trailer svela la data di uscita dello spin

Amazon Prime Video ha diffuso online il primo teaser trailer di The Boys Presents: Diabolical, spin-off della serie di successo dedicata ai Supe che questa volta torneranno in forma animata ma sempre con il loro inconfondibile stile.

L'annuncio di The Boys: Diabolical è arrivato solo il mese scorso e oggi possiamo già gustarci le prime immagini. Come potete vedere nel video qui sopra, uno scienziato preoccupato guarda con orrore mentre una bambina piccola, Laser Baby, distrugge brutalmente e senza pietà uno squadrone di soldati con i suoi occhi laser, il tutto prima che si allontani allegramente quando viene distratta da un palloncino. The Boys: Diabolical sarà una serie antologica composta da otto episodi che dureranno tra i 12 ei 14 minuti ciascuno. Gli episodi saranno scritti dal co-creatore di The Boys Garth Ennis, Awkwafina, Eliot Glazer e Ilana Glazer, Evan Goldberg e Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland e Ben Bayouth, Andy Samberg e Aisha Tyler.

Non è del tutto chiaro quali personaggi appariranno in The Boys: Diabolical e quale sarà la trama generale, ma la serie debutterà il 4 marzo su Prime Video. Tutti gli otto episodi dello spinoff saranno resi disponibili alla data della premiere per la gioia del pubblico. Recentemente è stata anche svelata la data di uscita di The Boys 3, quest’anno i fan saranno accontentati con diversi prodotti dall’universo di The Boys. Che ne pensate di questo primo teaser trailer? Fatecelo sapere nei commenti!