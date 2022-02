The Boys: Diabolical, primo trailer per l'irriverente spin-off animato della serie Amazon

Dopo un primo teaser per The Boys: Diabolical, la serie animata spin-off del celebre show targato Amazon Prime Video ci mostra di che pasta è fatta con un nuovo trailer.

L'universo televisivo di The Boys cresce sempre di più, e pian piano questi progetti si stanno concretizzando.

Prima, infatti, è arrivato l'annuncio di uno spin-off live-action di The Boys di cui dobbiamo ancora scoprire il titolo, ma che sappiamo essere ambientato nel mondo universitario, e di cui conosciamo già alcuni interpreti; poi è stata comunicata la produzione di una serie animata intitolata The Boys: Diabolical, di cui vediamo oggi un primo irriverente trailer.

Nel video che trovate anche in allegato alla notizia, infatti, è possibile dare un'occhiata allo show che promette di essere tanto fuori di testa quanto il suo predecessore live-action, a cominciare dall'ambientazione e dai personaggi presenti nel filmato.

Ci troviamo in un fast food (ovviamente) a tema, il Vought-A-Burger, dove una marea di eroi sembra stare gustandosi le super leccornie del locale, che prevedono tra l'altro dei prodotti simili agli Happy Meal in cui si possono trovare, neanche a dirlo, sorprese ispirati a diversi individui dotati di superpoteri, tra cui Black Noir, Laser Baby e una sfilza di nuovi nomi (e anche qui, c'è persino un eroe chiamato Picante Balls).

Tuttavia, per vedere cosa esattamente accadrà in The Boys: Diabolical dovremo attendere il 4 marzo, data di debutto dello show su Amazon Prime Video.