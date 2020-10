The Boys, ecco i divertentissimi bloopers della seconda stagione

Il video dei bloopers della seconda stagione della fortunata serie Amazon Prime The Boys, è stato condiviso dal profilo Twitter ufficiale dello show e ci mostra un gruppo di attori che si sono divertiti molto sul set.

Siamo abituati a vedere Patriota, interpretato da Antony Starr, pronto a farti a pezzi se incroci la sua strada, ma sappiamo quanto ama il latte e in questo video lo vediamo cercare di berlo senza scoppiare a ridere, non ottenendo grandi risultati. Poi, in un’altra scena in cui annuncia la morte di un personaggio importante, non può fare a meno di continuare a ridere.

Anche Karl Urban, interprete di William “Billy” Butcher, sembra essersi divertito molto sul set e nel momento in cui capisce che la ripresa non sarà utilizzabile si mette in cerca della telecamera per scherzare e fare qualche battuta.



The Boys racconta una visione irriverente di ciò che accade quando i supereroi, famosi come celebrità, influenti come politici e venerati come divinità, abusano dei loro superpoteri piuttosto che usarli per aiutare i più deboli. La serie Amazon ci ha fatto capire che i supereroi non sono affatto perfetti, i loro problemi personali sono sempre una priorità prima di salvare la vita a qualcuno, fama e approvazione sono la loro migliore motivazione, ma anche ciò che può affossarli e gettarli nello sconforto. La serie è stata creata da Evan Goldberg e Seth Rogen.

I fan dello show si sono divertiti a creare fantastiche fan art con Karl Urban trasformato in Wolverine e Chace Crawford in Aquaman mentre lo showrunner ha annunciato che la terza stagione sarà ancora più sorprendente.