The Boys: le domande a cui dovrà dare risposta la stagione 3

Le riprese di The Boys 3 si avvicinano e lo showrunner Eric Kripke ha già dichiarato di aver scritto buona parte della terza stagione. Noi comuni mortali dovremo invece restare in balia del dubbio ancora per qualche tempo a causa di diverse questioni irrisolte.

Qual è il piano di Victoria Neuman e che cosa succederà ad Hughie?

Nella sequenza finale della seconda stagione vediamo il povero Hughie, investito da un rinnovato desiderio d'indipendenza, separarsi ai Boys e decidere di lavorare per la deputata. Quello che non sa è che Victoria ha un piccolissimo segreto: le piace far esplodere la testa delle persone che la ostacolano, essendo anche lei una Super. Nelle nuove puntate dovranno quindi spiegarci quale sia il suo vero obiettivo e quale sia la sua origin story. Speriamo solo che la testa di Hughie resti al suo posto.

Stormfront tornerà?

L'episodio finale ci ha mostrato una meritatissima sconfitta per l'odiosa villain interpretata da Aya Cash. Stormfront è stata carbonizzata da Rayan e lo showrunner ha dichiarato con grande soddisfazione che sarà costretta a rimanere in questo stato per sempre. Non è morta, questo è certo, ma non sta neanche troppo bene... per cui non sappiamo con certezza se avrà un ruolo in futuro.

Cosa succederà a Rayan e ai Ragazzi?

Il piccolo figlio di Becca è stato tratto in salvo, ma il trauma che ha subito quando ha inavvertitamente causato la morte della madre sarà di sicuro oggetto di attenzione. La sua storia si intreccerà in qualche modo con quella di Billy Butcher dopo la promessa fatta da quest'ultimo a Becca. Ora che la fedina penale dei Boys è stata riabilitata potranno godersi un minimo di libertà, per cui dovremo scoprire come faranno gli autori a riunire il team e a mettere di nuovo in discussione tutto.

Il mondo di The Boys non è di certo giunto ad un equilibrio con la sconfitta di Stormfront. Patriota è ancora a capo dei Sette; Queen Maeve e Starlight devono fingere che sia tutto a posto; Edgar mantiene il suo ruolo all'interno dell'azienda. A questo punto vogliamo anche sapere come reagirà lo stesso Edgar di fronte al tradimento di Butcher, che aveva promesso di consegnare alla Vought il figlio di Patriota.

Per approfondire vi rimandiamo alle considerazioni sul finale di The Boys 2, ricordandovi che all'orizzonte c'è un personaggio ancora peggiore di Homelander.