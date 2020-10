The Boys, Dominique McElligott sull'alleanza tra Maeve e Starlight: 'È a senso unico'

In una recente intervista a The Wrap Dominique McElligott, che in The Boys interpreta Maeve, ha parlato della seconda stagione della serie Amazon Prime Video, del suo personaggio e del suo rapporto con Starlight (Erin Moriarty). Invitiamo chi non vuole spoiler sul finale di stagione a interrompere qui la lettura.

Nell'ultimo episodio della stagione 2 di The Boys abbiamo visto Maeve e Starlight fianco a fianco, con quest'ultima che rientra nei Sette grazie al ricatto di Maeve ai danni di Homelander. Se l'alleanza tra i due personaggi continuerà nella terza stagione, però, sarà secondo Dominique McElligott "un'alleanza provvisoria".

"Quando Maeve la vede, in particolare nella prima stagione, Starlight è un po' come una damigella in pericolo" ha spiegato l'attrice. "E Maeve era quella che le diceva: Dai, rimettiti in sesto. Ed è un po' unilaterale, perché è sempre Maeve che cerca di aiutare Starlight in qualche modo. È sempre lei che la salva o le dà consigli. Quindi è essenzialmente unilaterale."

Dominique McElligott ha continuato, raccontando ciò che si aspetta dalla relazione tra le due nel futuro di The Boys. "Voglio dire, non ricordo che Starlight le abbia mai detto un grazie. Non sembra essere nel suo vocabolario. Andando avanti, penso che Maeve arriverà sempre quando è necessario. Non permetterà che qualcuno muoia sotto la sua guardia se può evitarlo. Sarà sempre lì [...] ma non vedo un'amicizia, perché non mi sembra di vedere reciprocità."

