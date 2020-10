The Boys, Dominique McElligott: 'Voglio un lieto fine per la mia Queen Maeve'

Cos'avrà in serbo per Queen Maeve la terza stagione di The Boys? In questa seconda tornata di episodi la super interpretata da Dominique McElligott ha rivestito un ruolo fondamentale (in particolar modo sul season finale), ma ora è tempo di guardare al futuro e l'attrice sembra avere le idee ben chiare al riguardo.

Nonostante la consapevolezza che il fumetto non riservi buone cose a Queen Maeve, infatti, McElligott si dice comunque speranzosa che lo show Amazon porti il suo personaggio verso la via della definitiva redenzione, rendendola qualcosa in più di una semplice sopravvissuta.

"Beh, è questo il suo cruccio, per Maeve questo è tutto. Come attrice che interpreta Maeve questo è il fulcro della questione che avverto quando recito una scena. È davvero senza speranza? Ciò che amo del suo percorso è proprio questa costante situazione da 'vivi o muori'. Troverà la sua redenzione? Riuscirà non solo a sopravvivere ma anche a essere felice? Nel senso di andare avanti, è possibile questo per Maeve? Speriamo che ci sia un happy ending per lei... Pur avendo letto il fumetto. Cercheremo di far finta di non averlo letto" ha spiegato McElligott.

