The Boys, i dubbi di Aya Cash sul ruolo di Stormfront: 'Non volevo ferire nessuno'

Nella seconda stagione di The Boys è stato introdotto il personaggio di Stormfront, interpretato da Aya Cash. Un ruolo controverso per l'attrice, specialmente in un 2020 segnato, come se non bastasse la pandemia, anche dall'uccisione di George Floyd e in generale dal tesissimo clima socio-politico negli USA dell'ultimo anno della presidenza Trump.

Di conseguenza, dopo la scelta di Aya Cash come Stormfront, l'attrice era comprensibilmente piena di dubbi prima di accettare di interpretare un villain che possiamo definire nazista e suprematista bianco, e che rischiava di offendere più di uno spettatore.

"Non ho problemi a interpretare il cattivo o persone profondamente antipatiche" ha raccontato al podcast di Collider Lasies' Night, "ma ovviamente era qualcosa che andava gestito con intelligenza e non avrebbe dovuto glorificare quel personaggio. Doveva essere piuttosto al servizio di qualcosa. Ma dopo aver parlato con Eric Kripke mi sentivo in buone mani."

Mentre il pubblico si domanda se ci sarà spazio per Stormfront nella stagione 3 di The Boys, Aya Cash ha ricordato le difficoltà avute sul set a causa della natura del suo villain. "Ho sicuramente avuto dei momenti in cui sono stata male al pensiero che la gente potesse sentirsi ferita da questo personaggio e dal vederlo in azione. Voglio dire, siamo onesti, il 2020 è stato un anno incredibilmente intenso per molte, molte ragioni, per la pandemia ma anche per una resa dei conti razziale in America, e io interpreto una suprematista bianca. Quindi sono emersi diversi sentimenti..." ha concluso.