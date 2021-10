The Boys, due nuovi Supe faranno parte della stagione 3: ecco di chi si tratta

Sebbene le riprese di The Boys 3 siano già terminate da qualche tempo, pian pianino arrivano nuove informazioni sul cast della terza stagione della serie Amazon. Le notizie si concentrano in particolare sulle nuove aggiunte al cast.

In particolare Deadline riporta che 3 nuovi personaggi faranno la loro apparizione in The Boys 3, Frances Turner, già vista in The Man In The High Castle, interpreterà Monique, la moglie di Mother's Milk di Laz Alonso e Kristin Booth (Orphan Black) e Jack Doolan (Marcella) prenderanno invece parte alla serie nei panni dei fratelli supereroi Tessa e Tommy, alias i gemelli TNT, una nuova creazione per lo spettacolo e forse un rimando ai Wonder Twins, la coppia di gemelli DC Comics divenuta celebre verso la fine degli anni '70.

Sicuramente la new entry più attesa per The Boys 3 è Soldier Boy, il personaggio interpretato da Jensen Ackles che nei fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson parodia il Captain America della Marvel. Si tratta del leader del gruppo di supereroi chiamato Payback caratterizzato da un'incredibile ingenuità che lo porta spesso e volentieri a sembrare un pesce fuor d'acqua rispetto agli altri Supe.

Non abbiamo ancora una data d'uscita per The Boys 3 ma, vi ricordiamo che le prime due stagioni della serie creata da Erik Kripke sono disponibili su Amazon Prime Video.