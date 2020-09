The Boys: c'è un simpatico riferimento a The New Mutants nel trailer del sesto episodio

Il trailer del sesto episodio di The Boys 2 ha rivelato un elemento davvero molto particolare che collega la serie Amazon al mondo di The New Mutants.

Nel promo di The Bloody Doors Off viene presentata una struttura segreta di Vought chiamata Sage Grove Center. Secondo Starlight si tratta di una sorta di ospedale psichiatrico che sembra ospitare supereroi in difficoltà, e Frenchie ipotizza addirittura che sia il luogo in cui vengono sfornati i super terroristi. L'intero scenario potrebbe sembrare familiare ai fan della Marvel in quanto sembra rimandare chiaramente al film The New Mutants distribuito nelle ultime settimane nelle sale cinematografiche. I suoi protagonisti sono stati infatti confinati in una struttura del tutto simile.

Vale la pena notare che il Sage Grove Center non è qualcosa che è stato tratto dalle pagine della serie a fumetti di Garth Ennis, ma qualcosa che è stato creato ad hoc per lo show. Non è chiaro se sia dunque un diretto riferimento a The New Mutants o se si tratti di una semplice casualità.

La seconda stagione di The Boys ha già fatto in qualche modo riferimento al mondo della Marvel infatti come molti avranno notato nel primo episodio c'è un chiaro rimando a Daredevil. La serie Amazon però si è divertita anche a prendere in giro l'antagonista DC, i Sette vengono mostrati mentre si preparano e girano il loro nuovo film dei Vought Studios "Dawn of The Seven", con un chiaro riferimento dunque al Batman vs Superman di Zack Snyder.

In attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate, date un'occhiata alla recensione dei primi 3 episodi di The Boys 2.