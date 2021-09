The Boys, l'elenco completo di tutti i Super che vedremo nella terza stagione

La terza stagione di The Boys si prospetta più folle ed incredibile delle precedenti oltre che ricca di nuovi Super da scoprire, ecco l’elenco completo delle new entry annunciate e dei personaggi di ritorno.

Lo show di successo di Amazon Prime Video è basato sul fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. Attraverso due stagioni di avventure con Hughie Campbell (Jack Quaid), Billy Butcher (Karl Urban) e i loro amici, The Boys ha raccontato la loro lotta contro la più grande squadra di supereroi del mondo e l'impresa gestita dalla Vought International.



Il gruppo principale di Super è noto come The Seven e sono guidati da Homelander (Antony Starr) che tornerà nella terza stagione. Vedremo di nuovo anche Starlight (Erin Moriarty), Maeve (Dominique McElligott) e A-Train (Jessie T. Usher). Per quanto riguarda il resto della squadra, Black Noir (Nathan Mitchell) lo abbiamo visto in coma l’ultima volta mentre Abisso (Chace Crawford) non è stato reintegrato e Stormfront (Aya Cash) è morta.

Questi Super hanno ricevuto la maggior parte dell'attenzione nelle stagioni precedenti, ma ora lo show è pronto ad introdurre nuovi personaggi. Molti di loro sono personaggi tratti direttamente dai fumetti, mentre altri sono reinvenzioni di personaggi dal materiale originale o completamente nuov.



Il più pubblicizzato è Soldier Boy, interpretato da Jensen Ackles di Supernatural. Probabilmente lo show apporterà alcune modifiche alla storia originale e alla personalità di Soldier Boy, ma sarà uno dei personaggi principali presenti nella terza stagione. Era stato un eroe durante la seconda guerra mondiale, ma il mantello fu ripreso decenni dopo da Vought per riportare indietro un simbolo del patriottismo americano. Il personaggio è il leader di Payback, un altro superteam in questo universo.

Un altro nuovo Super in arrivo è Crimson Countess, che sarà interpretata da Laurie Holden. Crimson Countess era un personaggio minore nei fumetti e morì per mano di Billy Butcher, il ruolo che interpreta nella terza stagione di The Boys non è ancora chiaro.

La terza stagione reinventa anche un personaggio dei fumetti noto come Drummer Boy presentandolo come Supersonic, interpretato da Miles Gaston Villanueva.

Gunpowder ha avuto un piccolo cameo nella prima stagione, ma è stato rifuso con Sean Patrick Flanery che lo interpreta nella terza stagione.



Blue Hawk, interpretato da Nick Wechsler, è un nuovo personaggio creato appositamente per la stagione 3 di The Boys, anche se potrebbe essere un eroe rinominato dai fumetti proprio come Supersonic.



Anche Moonshadow farà il suo debutto nella serie, i suoi poteri devono ancora essere rivelati, ma è possibile che sarà presa in considerazione dalla Vought per unirsi ai The Seven dopo aver perso Stormfront per portare più diversità alla squadra di supereroi.



Le riprese di The Boys 3 sono ufficialmente terminate, manca sempre meno quindi al rilascio dei nuovi episodi e finalmente potremo scoprire che cosa c'è in serbo per noi e come questi nuovi Super saranno accolti nell'universo di The Boys.