The Boys: Elisabeth Shue nel cast della serie Amazon

Secondo quanto riporta Deadline, Elisabeth Shue sarà co-protagonista della serie tv targata Amazon dal titolo The Boys. Lo show si svolge in un mondo di supereroi dove gli stessi supereroi abbracciano il lato oscuro della loro fama con risultati pericolosi. I The Boys, un gruppo di vigilanti, ha il compito di abbattere i supereroi corrotti.

Elisabeth Shue interpreterà Madelyn Stillwell, vicepresidente di Hero Management per conto della multinazionale Vought, che possiede la formula del composto V, che conferisce superpoteri a chiunque lo assuma.

The Boys è basata sui fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson. L'adattamento sarà creato da Evan Goldberg e Seth Rogen. Il cast includerà Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Wee Hughie), Karen Fukuhara (Female) e Laz Alonso (madre di Milk). Nei ruoli dei Sette ci saranno Antony Starr, Chace Crawford, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Nathan Mitchell ed Erin Moriarty.

Elisabeth Shue è principalmente conosciuta per i ruoli in Per vincere domani - Karate Kid (1984), Ritorno al futuro - Parte II (1989) e Ritorno al futuro - Parte III (1990), Via da Las Vegas (1995) - per il quale ha ricevuto una candidatura all'Oscar - e L'uomo senza ombra (2000). Sul piccolo schermo ha recitato nella serie CSI: Scena del crimine, dal 2012 al 2015.