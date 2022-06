The Boys, Eric Kripke: 'Abbiamo costretto Amazon a creare un osservatorio'

Herogasm ha stravolto la tv mainstream ma, stando alle ultime dichiarazioni di Eric Kripke, è stato proprio The Boys a stravolgere per sempre le politiche di Amazon per via dei suoi contenuti fortemente espliciti.

"Ricordo ancora la chiamata, veniva detto qualcosa come, 'Ragazzi, ci siete? Perché dobbiamo avviare un osservatorio sui contenuti, in parte per causa vostra' Eravamo ancora alla stagione 1 ma penso che dopo di noi ci sia stato qualche altro show che abbia causato loro qualche problema. Nonostante ciò, per me quella chiamata è stata come un vero proprio distintivi. Abbiamo costretto Amazon ad avviare un osservatorio sui propri contenuti. Abbiamo costretto Amazon a cambiare le sue politiche".

La scena col polpo in The Boys 3 ha sicuramente suscitato molto clamore, ma Herogasm è stato di fatto l'episodio più difficile da realizzare: "Onestamente, ero fottutamente terrorizzato per l'intera situazione perché hai così tanti attori che sono nudi e simulano idi fare sesso. Le possibilità che qualcosa andasse davvero storto per me erano davvero incalcolabili, ma dai piani alti della produzione dicevano: 'Dobbiamo essere corretti e davvero molto professionali. Dobbiamo essere come poliziotti in ogni aspetto per assicurarci che sia uno spazio sicuro per tutti'. E alla fine, così abbiamo fatto".

