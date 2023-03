The Boys: Eric Kripke anticipa il finale della Stagione 4 con una foto 'rivelatrice'

Mentre continuiamo a ricevere aggiornamenti dal set in cui si stanno svolgendo le riprese di The Boys 4, l'autore dello show Prime Video Eric Kripke ha voluto stuzzicare tutti i suoi fan pubblicando un'immagine "rivelatrice" scattata nel giorno in cui è stato girato il finale di stagione che vedremo prossimamente in streaming. Date un'occhiata!

Kripke ha pubblicato sui social media alcune anticipazioni sull'ultimo episodio del prossimo ciclo di puntate, non solo mostrando un vero e proprio scatto della puntata, ma anche confermando che la serie è tutt'altro che finita. "Scattata sul set, il finale della Stagione 4. Tutto ciò di cui ha bisogno per crescere un Supe", ha scritto Kripke in un tweet, con un'immagine della carne in scatola di marca Vought che apparentemente apparirà nella serie.

Naturalmente Kripke ha anche anticipato che questo season finale non sarà l'ultimo per The Boys, che nelle intenzioni sue e dei produttori dovrebbe continuare per altre stagioni ancora.

"Visto che ce lo state chiedendo, stiamo girando da fine agosto", ha scritto Kripke in un tweet del 12 febbraio. "Sono qui per preparare e dirigere il finale della Stagione 4. No, non il finale di serie, ce ne saranno altri! La cosa più importante è che la S4 debutterà... a un certo punto nel futuro della nostra realtà discernibile".

I fan della serie possono certamente trarre conforto dal fatto che, a quanto pare, la serie tornerà per almeno un'altra stagione dopo la quarta, come se le chiare intenzioni di Amazon di espandere il franchise non fossero già un grande indizio.

Infatti, oltre allo spin-off animato Diabolical, già disponibile in streaming su Prime video, quest'anno debutterà una serie spin-off live-action di The Boys, intitolata Gen V (il cui arrivo dovrebbe avvenire prima della quarta stagione di The Boys). La serie è "ambientata nell'unico college americano istituito esclusivamente per giovani supereroi" e presenterà una serie di cameo nella prima stagione, tra cui quelli di Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne.