The Boys, Eric Kripke: 'Così ho fatto approvare la scena in cui Homelander si masturba'

In The Boys i momenti controversi non mancano di certo: le due stagioni dello show Amazon sono un concentrato di violenza, cinismo, black humour e quant'altro, eppure l'intento dello showrunner Eric Kripke sembra essere quello di alzare in continuazione l'asticella, quasi a voler sfidare produzione e spettatori.

Ne è un esempio perfetto una delle scene più controverse di questo season finale: parliamo di quella in cui Homelander si masturba in cima alla Vought Tower, mormorando qualcosa come "Posso fare il ca**o che mi pare". La sequenza, come racconta lo stesso Kripke, era già stata rifiutata dalla produzione durante la prima stagione dello show: cos'è cambiato da allora?

"Beh, aver avuto successo ha aiutato molto. Inizialmente avevamo in mente un'immagine finale diversa per Homelander. Doveva trovarsi nello spazio ed orbitare attorno alla Terra come fa Superman, ma con questo sguardo da psicopatico. Era fantastico. L'abbiamo anche girata. Ma poi Amazon disse: 'Ci piacerebbe vedere qualcosa di più forte per chiudere in bellezza'. Ed io ero tipo: 'Ok, ho l'idea giusta!'" ha spiegato Kripke.

Lo showrunner ha proseguito: "Quindi rigirai loro quella scena senza alcun commento, scrissi solo qualcosa tipo: 'Ditemi cosa ne pensate'. Penso che in questo contesto la scena funzioni alla grande, perché ci dice molto su quanto patetico [Homelander] si senta in quel momento e quanto si accinga a diventare pericoloso nella terza stagione".

Il season finale di The Boys è disponibile su Amazon da ieri; Eric Kripke, dal canto suo, ha già definito questo finale di stagione di The Boys il suo episodio preferito.