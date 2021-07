The Boys, Eric Kripke: 'Un nuovo episodio si chiama Herogasm. La produzione? È rassegnata'

Che con The Boys Amazon avesse voglia di osare è stato chiaro sin dall'inizio: probabilmente, però, neanche la produzione sapeva fino in fondo a cosa sarebbe andata incontro affidando la serie ad una testa gloriosa come quella di Eric Kripke, che con la terza stagione dello show pare intenzionato a spingere ancora più sull'acceleratore.

Dopo aver parlato del lavoro svolto con Jensen Ackles per The Boys 3, Kripke ha infatti svelato l'esistenza di un episodio chiamato Herogasm e ambientato durante un'incredibile vacanza a base di party, sesso e droghe riservata unicamente ai supereroi.

"Quando ne parlammo la prima volta dissi: 'Ragazzi, questo è l'episodio, si chiama Herogasm'. Da parte di Andie Green e Katie Graves e del resto dei produttori Amazon ci fu una sorta di sguardo di rassegnazione, sai? Ormai sono rassegnati. Erano tipo: 'Ok, in due anni ci hai davvero fatto vedere di cosa sei capace. Sapevamo fosse solo questione di tempo'. È come mio figlio che prende la patente, una cosa che sai che dovrà accadere. E quindi ce l'hanno lasciato fare" sono state le parole dello showrunner.

Siete curiosi di ammirare questo nuovo episodio in tutta la sua perversione? Diteci la vostra nei commenti! Antony Starr, dal canto suo, ha promesso che la terza stagione di The Boys sarà la migliore di sempre.