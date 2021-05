The Boys, Eric Kripke: 'Obama è fan della serie? È super-surreale!'

The Boys ha conquistato proprio tutti, anche i più insospettabili: pare, infatti, che addirittura l'ex-presidente degli Stati Uniti Barack Obama faccia parte del sempre più nutrito fandom dello show targato Amazon. Ma come ha preso la notizia il creatore della serie sulle avventure di Homelander e soci?

Mentre dalla terza stagione di The Boys ci arrivano le foto del Soldier Boy di Jensen Ackles, dunque, lo showrunner Eric Kripke si è trovato a commentare l'interessamento dell'ex-presidente USA: "È super-surreale. Voglio dire, noi facciamo questa cosa nel nostro piccolo cercando di farla al meglio delle nostre possibilità, cercando anche di raccontare un po' cosa succede nel mondo. Sono felice che le persone la apprezzino e sono felice che una persona come Obama la apprezzi, è una cosa folle" sono state le parole del creatore di The Boys.

La serie con Karl Urban continua a fare proseliti, dunque, ed è sicuramente divertente il pensiero che anche una persona solitamente composta e misurata come Barack Obama abbia apprezzato uno show che fa della violenza, della scorrettezza e dello splatter i suoi principali punti di forza. Per la terza stagione, comunque, ci sarà da attendere: nel frattempo, ecco alcuni show che dovreste recuperare in attesa della terza stagione di The Boys.