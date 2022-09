The Boys, anche Eric Kripke contro le offese ad Erin Moriarty: 'Andate a quel paese!'

Negli ultimi mesi Erin Moriarty è stata presa di mira dai fan di The Boys per via di quella che a detta di alcuni sarebbe una terribile trasposizione in live-action di Starlight. L'attrice a seguito dell'ennesimo post offensivo, ha deciso di prendere la parola ed è stata naturalmente spalleggiata dal sempre presente Eric Kripke.

Alla ricezione dell'ennesima offesa gratuita, Erin Moriarty ha scritto: "Mi sento disumanizzata. Mi sento paralizzata. Ho messo sangue, sudore e lacrime in questo ruolo (più e più e più volte), sono cresciuta nei panni di questo personaggio (sottilineo cresciuta - cambiamo ed evolviamo mentalmente e fisicamente). Quindi con questo dico: a) grazie a @butcherscanario b) questo mi spezza il cuore - ho dato tutto per questo ruolo e il trolling misogino è esattamente ciò contro cui questo ruolo (Annie) parlerebbe e c) siamo tutti preoccupati ad affrontare le nostre battaglie; non aggiungiamo altre difficoltà. Non mi abbasserò mai intenzionalmente (e SOPRATTUTTO) pubblicamente al tuo livello. Questo ha solo rafforzato la mia empatia verso chiunque mi dia contro: ti vedo, non ti odio, provo solo empatia e perdono".

A queste parole sono seguite anche quelle di supporto di Anthony Starr e Jack Quaid e naturalmente, quelle di Eric Kripke che su Twitter ha scritto: "Ciao troll! Uno, questo è letteralmente l'opposto del fottuto messaggio che lo show vuole mandare. Secondo, stai causando dolore a persone reali con sentimenti veri. Sii gentile. Se non puoi essere gentile, pensa ai fatti tuoi, va a quel paese e non guardare The Boys, non ti vogliamo".



Intanto, mentre serpeggiano le polemiche, le riprese di The Boys 4 sono in corso. Chissà cosa riserverà il futuro ai protagonisti della serie Amazon. Per scoprirlo, non ci resta che attendere.