The Boys, Eric Kripke parla dello spinoff: sarà una versione perversa degli show Marvel

Circa un anno fa abbiamo scoperto che Amazon Prime sta sviluppando uno spin-off della sua fortunata serie originale The Boys che vedrà come protagonista Reina Hardesty. Il creatore dello show e produttore esecutivo dello spin-off, Eric Kripke, ha parlato a The Hollywood Reporter, dicendo che la nuova serie sarà ispirato ai vari show del MCU.

Ovviamente a modo suo. "Credo che stia venendo molto bene," ha ammesso Kripke, "E' eccitante in quel tipico modo perverso 'alla Marvel' - nel modo in cui i diversi progetti Marvel sono differenti: uno è un thriller, l'altro è una commedia. Anche questo sembra così, ma con un sacco di d-ck jokes in più."

Come sappiamo il nuovo spin-off di The Boys sarà ambientato in un college frequentato solamente da Super e finanziato proprio dalla Vought. Eric Kripke l'ha descritta come una serie "irriverente e per adulti, che esplora le vite di competitivi Super mentre mettono alla prova i loro limiti fisici, morali e sessuali, gareggiando per i migliori contratti nelle migliori città."

Il produttore esecutivo ha poi raccontato cosa ha dato l'ispirazione per lo spinoff, che non nascerebbe da un'idea totalmente originale. Infatti gli sceneggiatori sono partiti da un elemento specifico dei fumetti, o meglio, da dei personaggi. Si tratta della versione X-Men di The Boys, i G-Men. "Nella parte dei G-Men c'è una sorta di esperienza educativa, universitaria," ha dichiarato Kripke a The Wrap. "L'abbiamo usato come punto di partenza, un po' come in The Boys, dove prendiamo un'idea iniziale e poi la seguiamo nella nostra strana direzione. Stavamo solo parlando ed è venuta fuori questa idea ed eravamo così entusiasti che l'abbiamo proposta ad Amazon."

E meno male, perché il nuovo spinoff di The Boys si prospetta incredibile, proprio come l'irriverente serie originale. Certo, le informazioni che abbiamo non sono molte, ma abbastanza per farci un'idea. E se siete curiosi di saperne di più, scoprite con noi chi completerà il cast dello spinoff di The Boys!