The Boys, Eric Kripke preoccupato per la stagione 3: 'Scriverla è una sfida'

Con The Boys Eric Kripke è riuscito a conquistare persino Barak Obama. Un'impresa niente male, per questo i fan della serie si aspettano grandi sorprese dalla terza stagione, procurando qualche grattacapo allo showrunner.

"La cosa che mi ha preoccupato riguardo la stagione 3 è che è stata molto divertente e piacevole da scrivere. Il che mi preoccupa. Dovrei metterci intensità e una grande dose di introspezione. Ovviamente so che ogni stagione di una serie televisiva diventa un po' più difficile da scrivere perché hai esplorato tutto ciò che il tuo istinto ti diceva di esplorare. Quindi devi iniziare ad addentrarti in certe aree che all'inizio non avevi preso in considerazione per quelle storie, ed è sempre un po' più difficile farle risultare grandiose e affascinanti come le cose che hai scritto all'inizio. È una vera sfida", ha dichiarato a Consequence of Sound.

Lo sceneggiatore ammette di apprezzare le sceneggiature che scrive, ma solo dopo averle scritte. Durante il processo cerca invece sempre il modo di migliorarle e ammette con una certa onestà che, quando è costretto ad approvare una scena non proprio perfetta dal punto di vista visivo, la considera una sconfitta.

Dichiara infine di non avere idea di quante stagioni sarà composta la serie: "Ho imparato a non sbilanciarmi pubblicamente al riguardo. Non sono mai stato così nel torto come quando ho detto che Supernatural avrebbe avuto solo cinque stagioni". La serie con Jansen Ackles ha infatti raggiunto la quindicesima stagione, per cui potremmo essere soltanto all'inizio con The Boys.

Per celebrare la fine del 2020, l'account ufficiale della serie ha deciso di proporre un divertente c*ntdown e di rendere omaggio ai commenti dei fan e degli attori, mentre Homelander festeggia il Natale con un poster speciale.