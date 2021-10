The Boys, Eric Kripke promette: 'Mai più pistole a salve sui miei set'

Dopo la tragica morte di Halyna Hutchins, appare ancora più evidente quanto sia rischioso portare armi vere, sia pure caricate a salve, sui set di produzioni cinematografiche e televisive. Eric Kripke, showrunner di The Boys, ha preso una posizione precisa in merito, annunciando che sui suoi set non saranno più utilizzate.

In un tweet che possiamo vedere anche in calce alla notizia, Eric Kripke ha scritto: "Che qualcuno venga ferito o ucciso su un mio set è il mio peggiore incubo. Tutto il mio affetto alla famiglia di Halyna Hutchins, a Jensen Ackles, al cast e alla troupe di Rust. Mi dispiace tanto. In memoria di lei, un semplice, facile impegno: mai più pistole a salve su nessuno dei miei set. Chi è con me?"

Tra i commenti al post spicca quello di Stephan Fleet, supervisore agli effetti visivi di The Boys, che conferma di essere sulla stessa lunghezza d'onda di Eric Kripke e scrive che i lampi provocati dai colpi di pistola possono essere realizzati d'ora in poi in computer grafica. Inoltre, aggiunge, "non capisco perché non sia stata ancora inventata una pistola completamente finta, scarica, con fumo di vapore e un flash a LED, fatta apposta per le riprese."

Nei giorni scorsi, intanto, abbiamo visto delle esilaranti foto di The Boys in cui i protagonisti dello show prendono in giro la serie Marvel What If...?. Dopo la fine delle riprese, si attende di conoscere la data di uscita della stagione 3 di The Boys.