The Boys, Eric Kripke sicuro: 'Quante persone hanno i superpoteri? Non molte'

Lo straordinario successo di The Boys su Prime Video ha spalancato al mondo un nuovo modo di concepire i supereroi: non più individui pronti a mettere i propri poteri al servizio dei più deboli, ma vere e proprie superstar più intente a curare la propria immagine che a combattere effettivamente il crimine.

Chi segue lo show ispirato ai fumetti di Ennis e Robertson sa bene di cosa parliamo: i Sette da cui tutto parte sono dei veri e propri idoli di fama mondiale, ma si tratta appunto di una cerchia piuttosto ristretta di eroi. A questo punto sorge dunque spontanea la domanda: quante persone sono effettivamente dotate di superpoteri nel mondo di The Boys?

La riposta arriva direttamente dallo showrunner Eric Kripke: "È un numero davvero piccolo. Ne abbiamo parlato all'inizio, perché anche nel pilot inserimmo un numero, se non sbaglio era intorno ai 300 eroi attivi di cui si avessero notizie, magari ne avanzeranno un paio di migliaia su scala mondiale, sai... Potrebbe essere, potrebbero essere intorno ai 2000. È una cosa molto selettiva, un numero molto piccolo" ha spiegato Kripke durante un'intervista concessa a Collider.

Lo showrunner ha anche parlato del punto debole di uno dei protagonisti di The Boys; in occasione dell'uscita della seconda stagione, intanto, in Italia è arrivata un'esilarante parodia di The Boys con Le Coliche e... Max Pezzali!