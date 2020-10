The Boys, Eric Kripke svela il titolo della premiere della terza stagione!

La seconda stagione di The Boys si è appena conclusa e i fan stanno ancora portando in trionfo i Sette e tutti gli altri protagonisti dello show: i nuovi episodi della serie Amazon sono stati un vero e proprio evento e l'accoglienza è stata, se possibile, addirittura migliore di quella riservata alla prima stagione.

Si sa, però: il ferro va battuto finché è caldo, per cui la produzione si è immediatamente rimessa al lavoro sulla terza stagione dello show. A comunicarcelo è stato lo showrunner Eric Kripke, che in questi ultimi giorni ha svelato la data per cui è previsto l'inizio delle riprese della terza stagione di The Boys.

Kripke, però, è uno a cui piace giocare con i propri fan: lo showrunner si è dunque subito ripresentato sui social piazzando in bella mostra lo script del primo dei nuovi episodi di The Boys, allo scopo di aumentare un hype che già tocca livelli stellari.

"Le riprese della terza stagione cominceranno a inizio 2021. Non siete fottu*****te pronti" scrive Kripke nel post che ci svela il titolo della premiere della nuova stagione della serie: si chiamerà Payback, dunque, l'episodio 3x01 di The Boys.

Proprio Eric Kripke ha recentemente assicurato che la terza stagione di The Boys sarà ancora più fuori di testa; vediamo, intanto, a quali domande dovrà rispondere la terza stagione di The Boys.