The Boys: Eric Kripke svela quali saranno i temi della seconda stagione

Come avete già potuto leggere, The Boys è stata rinnovata per una seconda stagione, intervistato da Entertainment Weekly lo showrunner Eric Kripke rivela cosa dovremo aspettarci dalle prossime puntate della serie. Nella news saranno presenti degli spoiler, leggetela solo se avete già visto il finale dello show di Amazon Prime.

Per fortuna The Boys è un successo di critica e di pubblico, come ogni opera che si chiude con un cliffhanger i fan hanno sempre paura che la serie venga cancellata prima di svelare tutti i suoi misteri. Il celebre creatore di show quali Supernatural giustifica così la sua scelta: "Quando scrivi un cliffhanger del genere sai già che sarà un tema importante durante la seconda stagione, sai che la morte di Stillwell e il fatto che i supereroi adesso collaborano con i militari saranno dei fattori importanti delle prossime puntate. Cerco di sempre di scrivere il finale di una stagione come se fosse il pilot di quella successiva e provo a fare in modo che qualsiasi cosa accada nel finale venga esplorato anche nelle puntate della stagione dopo".

La partita è ancora tutta da giocare tra il personaggio interpretato da Karl Urban e Homelander, se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The Boys, mentre aspettiamo con ansia l'annuncio della data di uscita della seconda stagione della serie.