The Boys: Eric Kripke sulla vera natura di Stormfront e sulla fragilità del Patriota

La quarta puntata di The Boys 2 ha messo gli spettatori di fronte a diversi colpi di scena interessanti e ha svelato qualcosa in più anche sui terribili supereroi al centro della serie.

Abbiamo infatti scoperto che, per quanto social e alla moda, Stormfront non è poi così giovane. Merito del Compund V, come ha ribadito Eric Kripke a The Wrap: "Stormfront è molto più vecchia di quanto pensassimo. Con il Compund V tutto è possibile: semplicemente, lei non invecchia come il resto delle persone. Tutto fa credere che sia una donna moderna, esperta di media e sempre sul pezzo, ma in realtà ciò che propaganda è un odio e una malvagità antiche, che sono in giro da migliaia di anni. L'idea che fosse più vecchia di quanto pensiamo e che porti avanti le solite stron**te da decenni ci sembrava sensata".

Abbiamo anche assistito ad una scena in cui il Patriota ha dato prova ancora una volta della sua crudeltà ordinando a Doppleganger di trasformarsi in Madelyn Stillwell. Poco dopo lo uccide, poiché aveva tentato di assumere l'immagine del Patriota stesso per fargli piacere.

"Beh, prima di tutto dobbiamo dare ad Antony Starr tutti gli Emmy del mondo. È stata una performance incredibile, nella mia top 3 delle scene preferite del Patriota. Dimostra quanto in realtà sia fragile dentro, e quanto non abbia ricevuto mai il vero amore, per questo ha un appetito verace e vuole riceverlo da tutte le altre persone, dalle folle anonime. Allo stesso tempo, odia quella parte di sé perché sa che è debole e umana, e lui non vuole essere umano".

Kripke sottolinea come la scena in cui il Patriota uccide sé stesso "sta provando ad uccidere quel lato di sé, ma è impossibile, perché alla fine non può rinnegare ciò che è e ciò che vuole". Tutto ciò sarà un problema per il personaggio interpretato da Starr? Oppure lo trasformerà in qualcuno di ancora più spietato?

Lo showrunner ha parlato anche del comportamento di Abisso e ha commentato le critiche ricevute per la release settimanale di The Boys 2.