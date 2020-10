The Boys, Eric Kripke vuole rilasciare il materiale pornografico girato per lo show!

Che The Boys non fosse una serie particolarmente disposta a scendere a compromessi lo si sapeva dall'inizio: lo show creato da Eric Kripke è un'orgia continua di violenza, linguaggio politicamente scorretto e chi più ne ha più ne metta. Durante la seconda stagione, però, ci si è spinti decisamente oltre ogni immaginazione.

Stando a quanto dichiarato dallo stesso Kripke, infatti, per un episodio di questa nuova stagione dello show Amazon sarebbe stato girato del materiale pornografico in piena regola! La scena a cui fa riferimento lo showrunner è quella in cui vediamo Lamplighter indeciso su quale DVD porno guardare... Ebbene, pare che quei DVD contengano delle clip piuttosto esplicite realmente girate appositamente per The Boys!

Kripke, dal canto suo, non vede l'ora di poter rilasciare il materiale girato: "Facciamo i ribelli! Abbiamo girato del materiale pornografico per l'episodio 7 e vorrei condividerlo, ma Amazon, SPTV e Prime Video fanno gli schizzinosi sul business del porno! [...] Non so per quale motivo mi importi così tanto, ma so che è importante! Retwittate, spargete il verbo!" ha scritto lo showrunner su Twitter.

Insomma, nel caso vogliate unirvi alla crociata di Eric Kripke non vi resta che fiondarvi su Twitter e condividere il post dello showrunner. Una star della serie, intanto, ha detto la sua proprio sul porno in The Boys; pare, invece, che lo spin-off di The Boys sarà una parodia degli X-Men.