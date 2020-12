The Boys, Erik Kripke: 'Garth Ennis ha l'ultima parola su Butcher'

Garth Ennis è un osso duro quando si tratta dell'adattamento dei suoi fumetti. Dopo il successo di Preacher però, era solo questione di tempo prima che The Boys riuscisse a conquistare il pubblico come poi ha fatto con la popolarissima serie di Amazon Prime.

In una nuova intervista, lo showrunner della serie e produttore esecutivo Eric Kripke ha rivelato che nel corso della stesura delle sceneggiature, il fumettista gli sta accanto passo passo, aiutandolo nella loro stesura: "All'inizio, era davvero disponibile a discutere dello spettacolo. Ero davvero interessato alle sue ispirazioni totali, ai film e ai programmi TV che lo hanno ispirato a scrivere The Boys, ed è stato davvero fantastico condividere tutto questo. Poi, a un certo punto, mi sono avvicinato e gli ho detto: 'È un mezzo diverso . Dovrà essere diverso'. E lui lo sapeva, perché era passato da Preacher, e così ho detto: 'Dimmi cosa è importante per te'. Ho avuto la stessa conversazione con Darick Robertson, l'illustratore e co-creatore, e Garth mi ha detto: 'Basta che Butcher sia Butcher'".

Kripke ha poi aggiunto: "Quindi, ho davvero provato a farlo. Gli ho inviato ogni script fino ad oggi. Gli ho persino mandato l'episodio tre della terza stagione ieri perché, fino ad oggi, vuole avere l'ultima parola sui dialoghi di Butcher. E sono felice che lo faccia perché lui conosce Butcher meglio di me, e conosce lo slang britannico molto meglio di me, quindi sono felice di avere i suoi suggerimenti. Dice che Butcher è il suo personaggio preferito, quindi è molto protettivo nei suoi confronti. Ma è piuttosto aperto al resto. Lo capisce. Capisce che è intrinsecamente un mezzo diverso".

Di recente Homelander è stato il protagonista di un poster natalizio, mentre continua il merchandising di The Boys con delle nuove imperdibili action figure.