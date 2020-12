The Boys, Erik Kripke: 'Sono stato addirittura minacciato per la serie'

The Boys ha riscosso un successo impareggiabile ma nessuno avrebbe potuto immaginare che il pubblico avrebbe addirittura minacciato lo showrunner. A rivelarlo è stato lo stesso Erik Kripke che nel corso di un'intervista ha ammesso di avere un rapporto complicato con i fan della serie Amazon.

"Non c'è mai stata alcuna resistenza dal mio studio o dalla mia rete. Penso che, in generale, la maggior parte degli spettatori abbia capito che si tratta di satira", ha detto Kripke a Consequence of Sound. "E abbiamo una regola molto specifica che cerchiamo di seguire, è stato George Carlin a dirlo originariamente: 'Vuoi sempre dare un pugno. Non vuoi mai un pugno'. Quindi, a volte uno scherzo ci farà ridere e lo adoreremo, poi mentre ci rifletto, vedrò che stiamo prendendo in giro qualcuno o qualcosa che in realtà non ha molto potere. Non dovremmo farlo. Dovremmo sempre picchiare le persone che sono più potenti di noi e hanno più autorità. Penso che questo dimostri una visione del mondo più umanistica".

Kripke ha rivelato che nella stesura degli script di The Boys ha ricevuto alcuni consigli dal produttore esecutivo Seth Rogen, che gli ha detto: "Puoi davvero essere oltraggioso quanto vuoi, purché chiarisca al pubblico che il tuo cuore è al posto giusto".

"Riguardo alle minacce che ho ricevuto, non penso di certo che sia divertente. La cosa mi colpisce. Mi disturba e tutto, ma penso che faccia parte del mio lavoro e devo fare in modo che la cosa non mi influenzi. Non devo lasciare che nessuno possa intralciarmi. Ovviamente ne resto colpito, ma quado ciò accade, prendo un momento, mi sento opportunamente inorridito, e torno al lavoro per scrivere il mio spettacolo".

Nella stessa intervista Kripke ha rivelato che Garth Ennis ha l'ultima parola sugli script di The Boys. Il fumettista sembra essere legato soprattutto al personaggio di Billy Butcher e vuole sempre dare uno sguardo ai suoi dialoghi. Intanto prosegue il countdown di The Boys.