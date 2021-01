The Boys, Erin Moriarty è in Cananda: al via le riprese della stagione 3

Giorni fa vi avevamo annunciato che Karl Urban era pronto per far ritorno a nord per iniziare le riprese della terza stagione di The Boys. Non potevamo però sapere di preciso quando ciò sarebbe avvenuto ma, grazie ad un post di Erin Moriarty sappiamo che la produzione della serie Amazon sta per partire.

L'attrice ha infatti pubblicato un post su Instagram per informare i suoi follower che ha recentemente concluso il suo periodo di quarantena obbligatoria in Canada. Ha poi geotaggato la foto a Toronto, dove la terza stagione della serie di successo creata da Erik Kripke sta per essere girata. Dunque è solo questione di tempo prima che i Sette e i loro acerrimi nemici tornino a lavoro.

Erin Moriarty postando una foro del suo cane ha rivelato che la quarantena non è stata di certo semplice: "Sono stato in quarantena per 2 settimane pensando troppo e bevendo troppo vino" ma, sembra che l'alcool le abbia permesso di superare questo periodo di reclusione forzata.

Nel corso di una lunga intervista Anthony Starr aveva invece rivelato che la serie sarebbe andata incontro a notevoli difficoltà essendo girata in inverno, per tale ragione sembra che dovremo aspettare un bel po' prima di poter rivedere i nostri all'opera su Prime Video. L'interprete di Patriota aveva chiesto anche di non paragonare il suo personaggio a quello di Joffrey Baratheon di Game of Thrones, in quanto il leader dei Sette nutre dei sentimenti di tanto in tanto e non è solo un semplice psicopatico.

In attesa di di The Boys 3, godetevi gli scatti più belli proprio di Erin Moriarty, la meravigliosa interprete di Starlight.