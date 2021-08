The Boys, Erin Moriarty e i lecca lecca di Starlight: 'Vought distrugge denti e cuori'

Chi ha visto The Boys sa bene quanto, al netto di ogni compromesso di sorta, a Starlight non vada particolarmente a genio la politica della Vought Inc., l'azienda nelle cui mani si concentrano non solo le sorti dei supereroi, ma probabilmente quelle del mondo intero. La nostra Erin Moriarty, volto della supereroina nello show, non sembra diversa.

Dopo aver festeggiato il suo 27esimo compleanno in compagnia del cast di The Boys, infatti, l'attrice ha postato su Instagram una foto nella quale non la vediamo in volto, ma che ci permette di immaginarla con gli occhi accesi di disappunto dietro l'obbiettivo dello smartphone.

Nella foto in questione vediamo infatti uno stand che pubblicizza dei dolcissimi lecca lecca di Starlight, articoli che, nonostante il carattere solitamente piuttosto dolce della nostra (a meno di non farla arrabbiare, naturalmente) possiamo immaginare la cara Annie non sarebbe felicissima di vedere associati al suo nome.

La cosa, d'altronde, è resa piuttosto evidente anche dal commento sarcastico con cui Moriarty ha pubblicato la foto sui social: "Vought Inc. rompe denti (e cuori) lungo tutta l'America" leggiamo nel post dell'attrice. Il riassunto perfetto dell'operato della Vought: una facciata dolce e ammaliante che nasconde un'azienda senza scrupoli! Ma bando ai cattivi pensieri: Antony Starr ha assicurato che la terza stagione di The Boys sarà strepitosa.