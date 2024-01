The Boys, Erin Moriarty litiga con i fan e lascia i social: colpa della'chirurgia plastica

Diventare un personaggio pubblico, molto spesso, mette a rischio la propria vita privata e le scelte che si fanno nella propria vita. Erin Moriarty, una delle protagoniste di The Boys, ha annunciato il suo abbandono di Instagram dopo la "macchina del fango" cominciata da un ex volto di Fox News.

Mentre iniziano a circolare le prime notizie su The Boys 4, Erin Moriarty ha risposto ad alcune accuse, secondo lei infamanti, risolte da Megyn Kelly che ha fortemente criticato l'attrice per essersi sottoposta a chirurgia plastica in così giovane età. Questo ipotetico intervento, però, non è mai stato dichiarato dall'attrice che ha risposto di non aver mai fatto uso di chirurgia plastica e di esser stata vittima, attraverso i social, di un concreto episodio di bullismo. Nonostante la Moriarty abbia detto di essersi "preparata" alla possibilità di essere presa di mira sui social, si è trovata comunque colta alla sprovvista.

Le affermazioni della Kelly hanno alzato un polverone immenso riguardo l'ipotesi che la star di The Boys si sia sottoposta ad un intervento di bellezza. "Questo è qualcosa che non mi sarei mai aspettata di scrivere. Siamo tutti soggetti a livelli diversi di bullismo nel corso della nostra vita, ma sono inorridita e ho sentito che meritavo di prendermi un secondo per affrontare queste cose" ha scritto l'attrice, prima di annunciare il suo abbandono ai social network. "Megyn ha usato come esempio una foto scattata secondo lei un anno fa che in realtà è stata scattata circa 10 anni fa, prima che io avessi l'età legale per bere. Quanto siano disinformate, imprecise e in cerca di clickbait le persone che seguiamo e consideriamo informate è incredibile" ha concluso.

Erin Moriarty ha dichiarato di voler essere in Gen V 2 dopo il successo raccolto dalla prima stagione dello spin off in modo che il personaggio diventi più trasversale.