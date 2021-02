The Boys, Erin Moriarty stuzzica Jack Quaid con una t-shirt di Billy Joel

La star di The Boys, Erin Moriarty, ha pubblicato sul suo account ufficiale Instagram un'immagine che la ritrae con una t-shirt dedicata a Billy Joel. Una provocazione esplicita nei confronti di Hughie Campbell, interpretato da Jack Quaid, prontamente taggato nel post. E ovviamente i fan si sono scatenati nei commenti.

Nella seconda stagione di The Boys, disponibile su Amazon Prime Video, è arrivata la conferma della passione di Hughie Campbell (Jack Quaid) nei confronti della musica di Billy Joel, che spesso accompagna le avventure del personaggio all'interno dello show.

Ad esempio, Pressure fa da sottofondo alla sequenza in cui Hughie e Starlight si stanno preparando per il loro incontro segreto, mentre diverse volte viene proposta anche You're Only Human (A Second Wild), la canzone preferita di Hughie.



Su Instagram Erin Moriarty non si è lasciata sfuggire l'occasione di stuzzicare il collega Jack Quaid:"A quel gioco possono giocare in due" scrive nel post l'attrice, taggando Quaid.

The Boys è una serie in cui la musica è un elemento estremamente centrale, la cui forza espressiva funge da traino per raccontare le vicende dei personaggi.

Ecco perché il post di Erin Moriarty ha suscita le reazioni divertite dei fan, che hanno commentato la passione di Hughie nei confronti della musica di Billy Joel e il legame tra il personaggio di Starlight e Hughie.



