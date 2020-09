The Boys, Erin Moriarty suggerisce l'arrivo di un album per Starlight

Nel corso dei primi momenti della seconda stagione di The Boys, Starlight mette in scena un sentito omaggio per la scomparsa di Translucent trasmesso in diretta mondiale nel corso del funerale di quest'ultimo. Negli ultimi giorni, la pagina ufficiale Twitter dello show ha diffuso la clip e adesso si prospettano novità in arrivo...

A quanto pare, dopo il successo della clip, Erin Moriarty - interprete del personaggio di Starlight - ha suggerito che probabilmente vedremo quanto prima l'arrivo di un album intero da lei cantato come Starlight. Tutto questo, ovviamente, a una sola condizione: Antony Starr (Homelander) e Jack Quaid (Hughie) dovranno fornire le loro voci come supporto vocale per tutta la durata del disco. La stessa Moriarty ha scherzato sulla cosa scrivendo su Twitter: "Ritwittate se Starlight dovrebbe pubblicare un album su Voughtify".

Come saprete, la seconda stagione di The Boys verrà diffusa un episodio alla volta su Prime Video contrariamente alla prima stagione, questa novità ha fatto infuriare i fan che stanno recensendo male la serie per ripicca. Intanto, la nuova stagione ha incontrato anche l'entusiasmo di Kevin Smith: "Semplicemente meraviglioso. Assolutamente fottutamente meraviglioso, amico... É stato tutto eccezionale ed è stato davvero straordinario il personaggio di Stormfront nel terzo episodio. Penso che questo sia il punto in cui la trama inizia a prendere davvero il volo".

Bisognerà quindi aspettare ancora un po' per scoprire come andranno a finire le vicende di Billy Butcher e compagni. Una cosa è certa, non sono mancati i colpi di scena e morti inattese in questa seconda stagione di The Boys. In attesa di scoprire come saranno le prossime puntate, date un'occhiata alla nostra recensione dei primi tre episodi di The Boys 2.