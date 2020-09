The Boys, l'esilarante Honest Trailer della prima stagione: guardate il video

La seconda stagione della serie di Amazon Prime Video si preannuncia ricca di colpi di scena e di scontri all'ultimo sangue tra i protagonisti, come ha affermato Antony Starr in una intervista su The Boys. Nell'attesa vi segnaliamo questo Honest Trailer dedicato alla prima stagione.

Attenzione, nel video saranno presenti degli spoiler sulla prima parte della avventure di Hughie, Billy Butcher e gli altri. Il celebre canale di YouTube Screen Junkies ha quindi deciso di condividere con i numerosi fan della serie un trailer che ironizza su alcune delle caratteristiche di The Boys. In calce alla notizia potete quindi vedere l'Honest Trailer dedicato allo show, una voce ci introduce al mondo di The Boys, che viene descritto così: "Gli Amazon Studios vi invitano ad entrare nel mondo più brutale, duro e spietato mai visto dopo i magazzini di Amazon. Ecco come sarebbero i film della DC Comics se Zack Snyder non avesse mai dovuto dare ascolto ai suoi produttori".

Continua poi descrivendo i supereroi protagonisti come se fossero dei personaggi dei fumetti della DC: "Troveremo un Superman versione pazzo psicopatico, Wonder Woman un'alcolizzata esausta, The Flash un drogato che non riesce più ad andare avanti, Aquaman è un maniaco sessuale, Martian Manhunter è un pervertito e Batman è rimasto praticamente uguale e tutti lavorano per una compagnia che come la Disney fa finta di essere sempre felice ma che è guidata da persone senza emozioni e interessate solo al profitto... come la Disney".

Come si poteva immaginare, i fan hanno trovato esilarante questo video, nel frattempo vi segnaliamo la nostra recensione delle prime tre puntate di The Boys 2.