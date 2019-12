The Boys: ecco l'esilarante video natalizio condiviso da Eric Kripke

Mancano ancora diversi mesi prima di poter ammirare la seconda stagione di The Boys, ma nel frattempo l'ideatore della serie, Eric Kripke, ha deciso di condividere su twitter un divertente video pubblicato dal profilo ufficiale dello show.

Dopo il trailer di The Boys 2, caratterizzato da tanta azione e violenza, ecco arrivare qualcosa molto più vicino all'imminente clima natalizio. In attesa di poter vedere nuovamente all'opera Patriota, Billy Butcher e gli altri bizzarri personaggi della serie presente su Prime Video, ecco l'esilarante video pubblicato inizialmente all'interno del profilo twitter The Boys e poi condiviso da Kripke.

Il post dell'autore - che potete trovare in calce all'articolo - recita 'Giusto in tempo per le vacanze', e una volta fatto click su di esso ci ritroviamo sul post originale dell'account The Boys, dove si può leggere 'Non volete più dormire? Allora rannicchiati con Junior Homelander Kuddle Buddy, in arrivo questo Natale da Vought International'. Durante il video si vede una madre dare al proprio figlio un pupazzo con le fattezze del personaggio interpretato da Antony Starr, mentre pronuncia le parole 'Ecco qui, non devi avere paura'. Premendo sul dorso, il piccolo Patriota esclama 'Ti proteggerò per sempre'. Il video si conclude con una voce fuori campo che annuncia la presenza anche degli altri personaggi, nel solito e dissacrante stile di The Boys.

Non è ancora stata annunciata una data ufficiale per il debutto della seconda stagione di The Boys, ma la serie tornerà durante l'estate del 2020, dopo la fine delle riprese annunciate da Karl Urban. all'interno del catalogo di Prime Video, la piattaforma streaming di Amazon.