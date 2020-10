The Boys, una fan-art trasforma Chace Crawford nel nuovo Aquaman!

"Once a superhero, always a superhero" direbbero gli americani: qualcuno ha deciso di applicare alla regola la lettera, cercando di immaginare i protagonisti di The Boys al di fuori del contesto nel quale li abbiamo conosciuti e amati nel corso di queste prime due stagioni della fortunatissima serie Amazon.

Proprio in queste ore abbiamo ad esempio ammirato Karl Urban nei panni di Wolverine, proposta neanche troppo fuori luogo per l'eredità di Hugh Jackman in vista dell'ingresso degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe.

Per par condicio, dunque, ecco arrivare una proposta in chiave DC: una nuova fan-art, infatti, ha immaginato Chace Crawford come rimpiazzo di Jason Momoa in una versione alternativa di Aquaman. Non si tratta, d'altronde, di un accostamento frutto della casualità: chi conosce The Boys sa quanto i Sette traggano ispirazione dalla Justice League e, in particolare, come il personaggio di Abisso sia chiaramente ispirato proprio ad Aquaman!

Cosa ne dite? Vi piacerebbe vedere Crawford nel ruolo o preferite lasciare in pace il buon Jason Momoa? Diteci la vostra nei commenti! I crossover tra The Boys e l'universo DC, comunque, non finiscono qui: recentemente, infatti, qualcuno si è chiesto chi vincerebbe in uno scontro all'ultimo sangue tra Superman e Patriota... E abbiamo come l'impressione che in futuro scopriremo tanto altro materiale del genere.