The Boys, i fan impazziscono per Black Noir dopo l'ultimo episodio

Il Black Noir delle prime due stagioni di The Boys è stato esattamente ciò che ci si aspetterebbe da un personaggio del genere: schivo, costantemente in silenzio, poco appariscente ma di gran sostanza quando c'è stato da dimostrarsi il fidato braccio destro di Homelander in una dinamica ormai consolidata... Almeno fino a questi ultimi episodi.

Già nel sesto episodio di questa terza stagione (a proposito: ecco come sono state girate le scene dell'Herogasm) avevamo assistito ad una svolta, con Black Noir pronto a darsi alla fuga davanti alla prospettiva di ritrovarsi faccia a faccia con Soldier Boy: una situazione che ha poi avuto delle evoluzioni nell'ultimo episodio sbarcato su Prime Video.

La 3x07 di The Boys ha infatti ulteriormente approfondito la vicenda, mostrandoci anche, tramite una splendida sequenza animata, il passato di quello che è stato finora forse il più misterioso dei protagonisti dello show: una scelta, quella di scavare nel passato di Black Noir, che sembra aver decisamente convinto i fan.

Dando uno sguardo ai social, infatti, vediamo come il nostro sia immediatamente finito nei trend dopo la messa in onda dell'episodio, con migliaia di fan pronti a ribadire il loro apprezzamento per il personaggio e il loro stupore per il suo drammatico passato. Anche su di voi il nuovo episodio di The Boys ha sortito quest'effetto? Fatecelo sapere nei commenti! Eric Kripke, intanto, ha ammesso di aver sperato nella partecipazione di Obama ad Herogasm.