The Boys, fan One Direction confusi dall'hashtag della serie, esilarante errore sui social

Ora che la seconda stagione di The Boys ha una data di uscita l'attenzione del pubblico è finalmente tornata sul gruppo di violenti supereroi e sui protagonisti in cerca di giustizia. Se i fan hanno potuto celebrare la notizia con degli hashtag a tema, ciò ha creato un bel po' di confusione per gli ascoltatori degli One Direction...

Il gruppo musicale si è infatti preso una lunga pausa che ha costretto i fan ad una spasmodica attesa, per questo quando hanno letto sui social #TheBoysAreBack sono esplosi in una serie di post concitati per festeggiare la comparsa di questo prezioso indizio, legato ad una loro imminente reunion.

Peccato che in realtà si trattasse di altri "Boys", decisamente più violenti, dediti non alle canzoni pop ma alla caccia di supereroi a dir poco odiosi. In occasione dell'avvento della seconda stagione il cast di The Boys si è infatti ritrovato online e ha condiviso con il pubblico tre minuti della nuova puntata, all'interno di una cornice denominata proprio "The Boys Fu***ing Reunited". Insomma, tutte queste iniziative devono aver catturato l'attenzione di tutti, anche degli appassionati della band inglese, che a quanto pare hanno frainteso.

Sono poi tornati sui loro passi e hanno scherzato sulla questione e sul loro errore, come è possibile vedere nei post più in basso. Beh, se non altro è possibile che grazie a questo quid pro quo la serie abbia guadagnato dei nuovi seguaci!

Intanto è stato annunciato che il personaggio di Stormfront si unirà ai Sette e non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà questa nuova infornata di puntate.