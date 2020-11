The Boys, un fan ha salvato un uomo da una casa in fiamme vestito da Patriota ad Halloween

Immagina che la tua casa stia andando a fuoco e tu sia intrappolato, qualcuno irrompe dentro per salvarti ma non è Superman, Iron Man o Capitan America, è Patriota di The Boys. Questa cosa cosa è successa davvero a qualcuno a Greenville, Ohio, ad Halloween.

Come riportato da WTHR (Screen Rant), Chris Taylor stava camminando con la sua famiglia a una festa il 31 ottobre mentre era vestito come il supereroe della serie a fumetti di Garth Ennis (anche sua moglie era vestita come Starlight dalla stessa serie) quando ha visto una casa in fiamme camminando per un vicolo che di solito non prende.



"C'è uno spettacolo su Amazon Prime chiamato "The Boys". Lo adoro", ha detto Taylor in un'intervista. "C’erano fiamme che uscivano dalla casa e l'intero piano di sopra era già stato consumato, le fiamme si stavano riversando fuori, era piuttosto pericoloso. Ho urlato più forte che potevo per capire se qualcuno fosse rimasto intrappolato lì dentro e ho sentito una specie di gemito, un debole suono. C'erano fiamme intorno e a pochi centimetri da me; il mio costume si stava surriscaldando, mi sembrava di sciogliermi; Non riuscivo a respirare, il fumo era reale e molto pesante" ha raccontato del suo eroico gesto da cui alla fine è uscito sano e salvo.



"Ora mi sento come se dovessi tenere il costume perché solo così posso sempre ricordare che questo è quello che sono. Sei qualcuno che aiuterà le persone se ne avranno bisogno" ha concluso.



Taylor ha fatto qualcosa che solitamente il personaggio da cui era vestito non fa: salvare qualcuno in difficoltà. Sebbene la causa dell'incendio rimanga ancora un mistero, la persona salvata da Taylor secondo quanto riferito sta bene dopo l'incidente e ha persino rifiutato le cure mediche sul posto.



Interpretato dall'attore neozelandese Antony Starr nella serie di successo, il personaggio è il leader dei Sette, la squadra di supereroi aziendale più popolare del pianeta. È diventato presto uno dei preferiti dai fan da quando la serie ha debuttato l'anno scorso, in gran parte a causa della performance di Starr ma anche per come mostra un personaggio simile a Superman che cade sotto le pressioni del suo stesso eroismo e lentamente impazzire.



Quando è stato chiesto allo showrunner Eric Kripke se Patriota potesse essere ucciso nella serie ha detto: "Patriota è il personaggio più debole dello spettacolo. Quindi non siamo mai veramente entrati nel "Come lo fermi fisicamente?" Ma ci sono molti modi per fermarlo psicologicamente."



"Trova la sua vulnerabilità umana così odiosa e odia quella parte di lui e cerca di reprimerla, eppure fa parte di ciò che è", ha aggiunto. “E così odia una parte di lui che alla fine non può controllare, e quindi questo lo porta alla psicosi. Al momento, questa è la sua attuale debolezza."



Chissà gli autori prenderanno spunto da questa storia a lieto fine e ne faranno cenno nella terza stagione di The Boys che si annuncia ancora più sorprendente, intanto potete dare un'occhiata ai divertentissimi bloopers della seconda stagione.