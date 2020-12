The Boys festeggia l'arrivo del 2021 con delle foto splatter fuori di testa

Continua il bizzarro countdown di The Boys verso il 2021. Gli autori hanno deciso di utilizzare materiali backstage ed errori dal set per salutare al meglio un anno da dimenticare: in questo caso possiamo dare uno sguardo agli splendidi momenti splatter della stagione 2.

"Avvertenza: contenuti visivi violenti. Mancano 5 giorni al nuovo anno e crediamo sia tempo di qualche sanguinoso dietro le quinte. Date uno sguardo ai momenti più... esplosivi della stagione 2", recita il post dell'account ufficiale.

Teste dilaniate, cervelli spappolati e sangue ovunque: è questo il The Boys che ci piace. È presente persino un breve video che ci mostra qualcuno con evidente bisogno di un dentista. Il tutto ci mostra quanto siano stati bravi gli addetti al make up e agli effetti pratici, capaci di sottolineare alla perfezione gli avvenimenti più cruenti come il massacro avvenuto all'interno del tribunale o l'omicidio nel vicolo ad opera di Patriota e Homefront.

La serie non va di certo per il sottile quando si tratta di uccidere certi personaggi e nel corso delle nuove puntate abbiamo potuto fare la conoscenza di una nuova minaccia, in grado di far esplodere la teste delle persone senza troppa fatica. Sicuramente vedremo qualcosa di simile anche grazie alle new entry di The Boys 3, la cui produzione dovrebbe iniziare nei prossimi mesi.