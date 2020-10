The Boys, il figlio di Madelyn Stillwell ha i superpoteri? Una nuova teoria

Che il figlio della scomparsa Margaret Stillwell possa avere dei super poteri ancora segreti? La Stillwell interpretata da Elizabeth Shue è stato il volto aziendale della Vought nel corso della prima stagione, prima di essere uccisa a colpi di occhi laser dal Patriota di Antony Starr, ormai stanco del suo ascendente su di lui.

Oltre a tenere a bada i 7 e occuparsi personalmente del Patriota, cercando di contenere la sua psicopatia e la sua furia omicida, tutte le sue manie, la Stillwell era anche madre del piccolo Teddy, che anche se inizialmente poteva sembrare importante adesso una nuova teoria vorrebbe che proprio il bambino possa avere dei super poteri ancora taciuti, oltre che essere persino il figlio dell'amore segreto tra Patriota e Margaret.



Il bambino è sopravvissuto alla furia di Patriota, ritrovato a 17 miglia dalla casa della Stillwell completamente illeso. L'ipotesi è che Patriota abbia salvato il bambino insieme a Butcher, ma qualcosa non torna, perché proprio il leader dei 7 non ha mai avuto scrupoli a uccidere bambini quando aveva abbattuto un jet in volo, e comunque vedeva in Teddy un ostacolo tra lui e la Stillwell, mettendocisi direttamente a confronto.



Da qui l'idea che il piccolo Teddy possa essersi salvato da solo, magari volando via inconsciamente (è troppo piccolo per comprendere i suoi poteri) e ritrovarsi a una zona non così distante dall'esplosione della casa. Magari il suo corpo ha resistito all'esplosione, lanciandolo però lontano a miglia di distanza come un proiettile, senza scalfirlo.



Comunque immaginiamo che scopriremo qualcosa di più sul bambino nella già attesissima terza stagione di The Boys.