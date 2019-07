The Boys, il final trailer dell'irriverente serie di Amazon

Siete pronti a incontrare i vostri eroi? Anche se è esattamente ciò vi che vi stanno sconsigliando di fare? Allora siete pronti anche per il final trailer di The Boys.

Il 26 luglio su Amazon Prime Video arriverà finalmente l'attesissima serie basata sui fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys.

Lo show creato per il piccolo schermo da Eric Kripke, Seth Rogen e Evan Goldberg mostra "il lato cattivo" dei supereroi a un pubblico che è ormai abituato a venerarli. Secondo Kripke, infatti, Ennis avrebbe predetto il futuro con la sua opera.

E da quanto si evince dal final trailer diffuso pochi giorni prima del debutto della serie (che potete vedere in testa al pezzo), non ce la sentiamo proprio di dissentire.

Nel video abbiamo, oltre a diverse scoppiettanti scene d'azione, anche una carrellata di quelli che saranno i personaggi che incontreremo nel corso della serie, tra cui gli eroi più famosi d'America, i Seven (interpretati da Anthony Starr, Chace Crawford, Dominique McElligott, Alex Hassell, Jessie T. Usher, Nathan Mitchell e Erin Moriarty) e alcuni dei ragazzi titolari (interpretati da Karl Urban, Jack Quaid, Tomer Capon, Laz Alonso e Karen Fukuhara).

The Boys, che dalle prime anticipazioni sembra promettere molto bene, è già stato rinnovato per una seconda stagione ancor prima della messa in onda, a riprova della fiducia che il servizio di streaming nutre nei confronti del prodotto.